POL-MR: Metalldiebstahl + Einbrecher stahlen Spielekonsole + Rollerdiebstahl + Autoscheibe eingeschlagen + Schaden an schwarzem Mustang + Hollandrad gestohlen + Garagenwand beschmiert + Unfallfluchten

Marburg - Metalldiebstahl

Metalldiebe stahlen geschätzt mindestens 150 Kilogramm Messing und Kupfer. Für den Transport müssen sie mit einem Fahrzeug ausgerüstet gewesen sein. Die Kripo bittet um Hinweise

Der Einbruch in das Gelände in der Siemensstraße war in der Nach tzum Dienstag, 18. April, zwischen 19 und 08.15 Uhr. Das Eindringen erfolgte durch das Aufschneiden eines 1,70 Meter hohen Drahtzauns und das Durchtrennen eines blickdichten Sichtschutznetzes. Auf dem Gelände drangen der oder die Täter noch in eine Lagerhalle und einen Anhänger ein, wobei sie die jeweiligen Vorhängeschlösser zerstörten. Letztendlich stahlen sie das Metall und transportierten es auf noch unbekannte Weise ab. Wer hat in der Tatnacht in der Siemensstraße Verladearbeiten beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbrecher stahlen Spielekonsole

Vermutlich verschafften sich Einbrecher durch ein gekipptes Fenster Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Radestraße. Aus der Wohnung fehlt eine Nintendo Switch Spielekonsole mit diversen Spielen im Wert von insgesamt mindestens 1000 Euro. An dem aufgebrochenen Fenster entstand zudem ein Sachschaden. Der Einbruch passierte am Dienstag, 18. April, zwischen 18.30 und 20.35 Uhr. Die Kripo hofft auf Zeugen des Wohnungseinstiegs durch ein Fenster. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Rollerdiebstahl

Von einem Parkplatz im Greifswalder Weg stahl ein Dieb von Dienstag auf Mittwoch, 19. April, zwischen 21 und 06.10 Uhr, eine graue Piaggio C45 mit dem Versicherungskennzeichen 590-JAN. Das Zweirad im Wert von 700 Euro war mit dem Lenkerschloss gesichert. Wo ist die Piaggio jetzt? Wer kann Hinweise zum Diebstahl oder zum derzeitigen Nutzer geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen - Autoscheibe eingeschlagen

Durch das Einschlagen der hinteren rechten Seitenscheibe entstand dem Besitzer eines schwarzen Autos ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Nach den Spuren fehlt aus dem Auto nichts. Die Polizei geht derzeit von einer Sachbeschädigung aus. Die Tat war am Dienstag, 18. April, zwischen 07.15 und 14.15 Uhr. Der Suzuki Alto parkte während der Tatzeit vor dem Anwesen Stephan-Niderehe-Straße 21a. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dautphetal - Schaden an schwarzem Mustang

Zwischen 13.30 Uhr am Samstag, 08. April und 14 Uhr am Montag, 17. April entstand auf unbekannte Art und Weise an der rechten Beifahrertür eines schwarzen Ford Mustang ein Schaden von nach ersten Schätzungen mehreren Hundert Euro. Die Polizei schließt derzeit weder eine Verkehrsunfallflucht noch eine anderweitige mutwillige Beschädigung aus und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Tatort, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Dautphetal eine Beobachtung gemacht, die mit dem schaden am Mustang zusammenhängen könnte? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain - Dunkelgrünes Kettler-Hollandrad gestohlen

Aus dem von einer Hecke umgebenen Garten eines Anwesens in der Straße Am Krummweg stahl ein Dieb am Freitag, 14. April, zwischen 08 und 15 Uhr ein mit einem Schloss gesichertes sogenanntes Hollandrad. Die Suche nach dem dunkelgrünen Kettler-Rad blieb erfolglos. Wo ist das Rad seit Freitagnachmittag aufgetaucht? Wer kann hinwiese zum Standort des Rades oder zum Nutzer nach Freitagnachmittag machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Garagenwand beschmiert

Über eine Fläche von etwa 3 x 5 Metern sprühte ein noch unbekannter Täter ein aus Zahlen bestehendes TAG auf die Wand von Garagen. Tatort war die Oberstadt. Die Garagen stehen in der Barfüßerstraße zur Nikolaistraße. Die Sachbeschädigung durch Graffiti ereignete sich zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Samstag, 15. April. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht im Parkhaus - Ausfahrterminal beschädigt

Am Dienstag, 18. April, gegen 09.30 Uhr, bemerkte ein Bediensteter einen offensichtlichen Unfallschaden am linken Ausfahrterminal des Parkhauses am Erlenring 19 /Mediamarkt). Hinweise zum kollidierenden Fahrzeug ließen sich zwar nicht finden, jedoch besteht Hoffnung auf Aufklärung dieser eventuell bis zum Freitag, 14. April, 13 Uhr zurückliegenden Unfallflucht durch Auswertung der Videoüberwachung. Aufgrund des Schadens war das Terminal nicht mehr funktionstüchtig und die Ausfahrt damit nicht mehr nutzbar.

Kirchhain - Unfall beim Kirchhainer Hof - Leichter Schaden am schwarzen Renault

Der Unfall auf dem Parkplatz des Kirchhainer Hofs in der Brießelstraße passierte vermutlich bei einem Rangiermanöver zwischen 20 Uhr am Dienstag und 07.15 Uhr am Mittwoch, 19. April. Möglicherweise vom Fahrer oder der Fahrerin unbemerkt kam es bei dem Manöver zu einer leichten Kollision mit der Front eines schwarzen Renault Megane. Die Halterung des Kennzeichens wurde leicht beschädigt die Stoßstange rund um diesen Bereich leicht verkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an den Unfallfluchtermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ockershausen - Kollision mit geparktem Audi

Schleifspuren, Lackschäden und auch eine Delle, die Kosten zur Beseitigung dieser Unfallschäden dürften bei mindestens 2500 Euro liegen. Der betroffene graue Audi A3 parkte zur Unfallzeit zwischen 15 Uhr am Freitag, 31. März und 11.30 Uhr am Montag, 03. April, vor dem Anwesen In der Wann 50. Bis heute meldete sich der Verursacher nicht und es ergaben sich auch keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer bzw. Fahrerin. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

