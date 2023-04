Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Unerlaubte Einreise von sieben Personen

Frauenstein, Kleinbobritzsch (ots)

Bereits am 7. April 2023 wurde nach einem Bürgerhinweis durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Freiberg in der Ortslage Frauenstein insgesamt sieben Somalier ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente festgestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Männer im Alter von 15 - 28 Jahren äußerten Asylgesuche.

Nach Abschluss der Bearbeitung wurden die erwachsenen Männer an die Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz weitergeleitet und die drei Minderjährigen wurden durch das Jugendamt vom Landkreis Mittelsachen in Obhut genommen.

