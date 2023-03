Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trickdiebstahl sorgt für hohen Schaden

Offenburg (ots)

Nach einer Bargeldabhebung wurde am Freitag vergangener Woche ein Mann Opfer eines Trickdiebstahles und musste in der Folge den Verlust eines fünfstelligen Betrages verschmerzen. Der Mann parkte am Morgen sein Auto vor der Bank in der Okenstraße und hob den Betrag in dem Geldinstitut ab. Dabei wurde er offenbar schon von den unbekannten Tätern beobachtet. Nach wenigen Minuten Fahrt bemerkte das Opfer, dass es Probleme mit dem Reifendruck seines Fahrzeuges gab und stoppte. Sofort war einer der Unbekannten zur Stelle und bot Hilfe an, da der hintere linke Reifen platt war. So abgelenkt, gelang es einem Komplizen, die im Fahrzeug befindlichen Geldtaschen durch das unbemerkte öffnen der Beifahrertüre zu entwenden. Nachdem sich beiden Täter entfernt hatten, bemerkte der Mann den Diebstahl und verständigte die Polizei. Im Reifen des grauen Mercedes konnte dabei ein Metallstift aufgefunden werden, mit dem die Unbekannten die vermeintliche Notlage herbeigeführt haben dürften.

Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

Täterbeschreibungen:

1.) "Helfer" am Fahrzeug:

Männlich, schlanke Figur, etwa 170 - 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, dunkle Haare, Brillenträger, schwarze Hose, grau schwarze Jacke, schwarze Schuhe, hellgrauer Schal.

2.) mutmaßlicher Mittäter :

etwa 170-180 cm groß, ca. 40-50 Jahre alt, dunkle Haare, graue Mütze, schwarze Jacke, dunkelblaue Hose, schwarze Schuhe.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie in solche Lagen misstrauisch! - Verschließen Sie ihr Fahrzeug und tragen Sie Wertgegenstände am Körper oder bringen Sie diese vorübergehend zurück in die Bank. - Bewahren Sie sich ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden und lassen Sie sich nicht ablenken. - Gehen Sie im Zweifelsfall zu größeren Bargeldabhebungen mit einer Person Ihres Vertrauens. /rs

