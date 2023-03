POL-OG: Offenburg - Störung der Ordnung

Offenburg (ots) - Immer wieder kommt es derzeit zu Wildunfällen. So auch in der vergangenen Nacht, kurz vor Mitternacht auf der L104 bei Schwanau und gegen 1 Uhr auf dem Ulmer Weg in Renchen. Glücklicherweise entstand in beiden Fällen, in denen Autofahrer mit Rehwild kollidierten, nur Sachschaden von einigen hundert Euro. Gerade im Frühjahr ist die Gefahr von Wildunfällen hoch. Die Polizei bitten daher um Vorsicht und gibt folgende Hinweise: Beachten Sie unbedingt ...

mehr