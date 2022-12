Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Zeugenaufruf - abgerissene Oberleitung am Bahnübergang Wykhoffweg in Emden

Emden (ots)

Am 12. Dezember 2022 kam es gegen 11:40 Uhr auf der Bahnstrecke 2931 am Bahnübergang Wykhoffweg auf Höhe Bahnkilometer 346,6 zu einem Verkehrsunfall. Ein mit einem Container beladener LKW hat beim Überfahren des Bahnüberganges in Richtung Borssum eine herunterhängende Oberleitung mit dem Container berührt und dadurch abgerissen. Der Fahrer bemerkte den Vorfall durch einen Schlag, sah Funken am Container und hielt sein Fahrzeug hinter dem Bahnübergang an. Die Oberleitung wurde durch den Container abgerissen, so dass die Bahnstrecke von Emden nach Leer gestern von 11:42 Uhr bis heute um 04:30 Uhr gesperrt und die Oberleitung repariert werden musste. Es ist ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Erste Ermittlungen seitens der Bahn haben ergeben, dass die Oberleitung schon vorher durch einen bisher unbekannten Verursacher aus Borssum kommend beschädigt worden sein könnte und dadurch bedingt die normale Durchfahrtshöhe von 5,70 m nicht mehr gegeben war.

Wir bitten hiermit um Hinweise aus der Bevölkerung, ob jemand gestern, am 12. Dezember 2022 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr am Bahnübergang Wykhoffweg am Ems Seitenkanal Beobachtungen gemacht hat und Angaben zum Unfallhergang machen kann, insbesondere ob jemand Fahrzeuge bemerkt hat, welche die Oberleitung berührt und beschädigt haben könnten oder ob die Oberleitung zu weit herunterhing.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Bundespolizeirevier in Bunde unter der Rufnummer 04953-91990-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell