POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Pkw überschlägt sich auf Kreisstraße - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 31.10.2022, gegen 23:00 Uhr, hat es auf einem Spielplatz in der Hauensteinstraße in Bad Säckingen gebrannt. Dadurch entstand ein Loch in der Holzfassade des dort neu errichteten Spielgebäudes. Aufgrund der jetzigen Kenntnisstandes war das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr von einem Anwohner gelöscht worden. In der Nähe brannte ebenfalls ein Stahlmülleimer, an dem allerdings ...

