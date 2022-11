Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Messerangriff in Haft

Freiburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff am Montagabend, 31.10.2022, am Busbahnhof in WT-Waldshut befindet sich ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger in Haft. Kurz vor Mitternacht war der Polizei dort eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Bei Eintreffen der Polizeikräfte löste sich die tumultartige Situation auf. Ein 21 Jahre alter Mann wies eine Stichverletzung am Oberkörper auf. Er wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt und in einem Krankenhaus operiert. Es besteht keine Lebensgefahr. Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Mann, der in der Nähe vorläufig festgenommen wurde. Die Beteiligten waren alkoholisiert. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Messer, konnte an der Tatörtlichkeit aufgefunden werden. Gegen den tatverdächtigen afghanischen Staatsangehörigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

