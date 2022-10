Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Welver-Berwicke (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 01.10.2022, verlor ein 38jähriger Pkw-Fahrer aus Hamm auf regennasser Fahrbahn auf der Berwicker Straße in Welver die Kontrolle über seinen Skoda und fuhr in eine Hecke, die am rechten Fahrbahnrand ein Privatgrundstück von der Straße abgrenzte. Die Hecke wurde dabei auf mehreren Metern stark beschädigt. Während der Unfallaufnahme konnte die Polizei Hinweise auf einen Drogenkonsum des Unfallverursachers, der bei dem Unfall unverletzt geblieben war, erlangen. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Pkw wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass die Kosten für eine Instandsetzung den Fahrzeugwert übersteigen dürften. (Je)

