Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt

Werl-Büderich (ots)

Am Samstag, 01.10.2022, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Büdericher Bundesstraße in Werl-Büderich. Eine 64jährige Verkehrsteilnehmerin aus Arnsberg stand gerade am Fahrbahnrand neben ihrem dort geparkten Pkw, als sie von dem vorbeifahrenden Pkw eines 79jährigen Werlers erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Die Polizei konnte bei der Unfallaufnahme keine Bremsspuren feststellen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war die Frau von dem Pkw-Führer bis zum Zusammenstoß nicht wahrgenommen worden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die schwer verletzte Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. An beiden Pkw entstand Sachschaden. (Je)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell