IM-MV: Webseiten von Landesregierung und Landespolizei zeitweise nicht erreichbar

Schwerin (ots)

Seit heute Vormittag sind verschiedene Internetseiten des Regierungsportals M-V nicht zu erreichen. Betroffen sind unter anderem Webseiten der Ministerien, die öffentliche Homepage der Landespolizei und das MV-Serviceportal. Diese Internetseiten werden vom IT-Dienstleister des Landes, dem Datenverarbeitungszentrum (DVZ) M-V, bereit-gestellt und technisch betreut.

"Unsere IT-Spezialisten im DVZ und unseres Computernotfallteams CERT M-V haben heute Früh ein stark erhöhtes Aufkommen von Anfragen auf unsere Webseiten registriert. Nach ersten Analysen war klar, dass es sich dabei um einen Angriff handelte, bei dem die Server durch massenhafte Anfragen überlastet werden sollen", informierte Landes-digitalisierungsminister Christian Pegel heute in Schwerin. Daraufhin sei eine Task Force gegründet und das Bundesamt für Sicherheit in der IT (BSI) informiert worden.

"Unsere Fachleute arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung der Vorgänge und daran, weitere Angriffswellen zu verhindern. Sie haben erste Angreifer frühzeitig identifiziert und gesperrt und weitere technische Maßnahmen umgesetzt, um weitere Angriffe abzuwehren", so Pegel weiter. Nach aktuellem Informationsstand des CERT habe sich eine russische Cybergruppe auf Social-Media-Kanälen zu dem Angriff bekannt.

Das Intranet der Polizei, über das alle internen Polizeivorgänge laufen, ist laut Innenministerium von den Angriffen nicht betroffen: "Die Landespolizei ist in ihrer Arbeit nicht beeinträchtigt und steht Ihnen in vollem Umfang in allen Polizeidienststellen vor Ort sowie telefonisch zur Verfügung. Lediglich die Onlinewache der Landespolizei ist für die Erstattung von Anzeigen temporär nicht nutzbar. Für Notrufe wählen Sie bitte wie immer die Notfallnummer 110."

