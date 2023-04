Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwarze Tonne abgebrannt - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Am 13.04.2023 wurde eine Restmülltonne in der Schillerstraße in Apolda in Brand gesteckt. Die Tonne brannte komplett aus. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell