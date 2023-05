Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 4. Mai 2023, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr parkte ein 36-jähriger Mann aus Bakum seinen Pkw, einen schwarzen Smart, an der Südholter Straße in Bakum auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes. Als er wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er mehrere Lackschäden an der hinteren linken Seite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 1.500,00 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 10. Mai 2023, 22.40 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw die Marschstraße in Vechta. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 8. Mai 2023, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 17.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Ravensberger Straße die Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche einer 69-jährigen Frau. Ihre Handtasche hatte sie an den mitgeführten Einkaufswagen gehängt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 8. Mai 2023, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 17.50 Uhr entwendeten unbekannte Personen in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Zur Lieth die Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche einer 31-jährigen Frau aus Goldenstedt. Ihre Handtasche hatte die 31-Jährige im mitgeführten Einkaufwagen abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell