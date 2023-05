Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 4. Mai 2023, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr parkte ein 36-jähriger Mann aus Bakum seinen Pkw, einen schwarzen Smart, an der Südholter Straße in Bakum auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes. Als er wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er mehrere Lackschäden an der hinteren linken Seite. Der Unfallverursacher entfernte ...

mehr