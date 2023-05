Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Rauchentwicklung

Am Donnerstag, dem 11. Mai 2023, gegen 20.30 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung auf einem Firmengelände in der Buchholzstraße. Ursächlich hierfür war vermutlich ein Schmorbrand der Kabel im Technikraum. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war schnell vor Ort und konnte eine Brandentwicklung verhindern. Es kam weder zu einem Personenschaden noch zu einem Gebäudeschaden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Von Mittwoch, 10. Mai 2023, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 11. Mai 2023, 09.00 Uhr wurde der Pkw einer 59-jährigen Frau aus Steinfeld an der linken Frontschürze beschädigt. Die 59-Jährige hatte ihren Pkw, einen Opel Astra, am Neuer Markt abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 11. Mai 2023, gegen 14.10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Krimpenforter Straße. In einer Kurve kam er augenscheinlich zu weit auf die Gegenfahrbahn. Als er dies bemerkte, versuchte er gegenzulenken, es kam jedoch zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Lohne, welcher die Krimpenforter Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide Beteiligten werden leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Beide Pkw sind durch den Unfall nicht mehr fahrbereit.

Vechta - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kleinkind

Ein 28-jähriger Mann aus Vechta befuhr am Donnerstag, 11. Mai 2023, 17.45 Uhr mit seinem Pkw die Große Straße in Richtung Bremer Tor. Hier beabsichtigte er in die Straße Markt einzubiegen. Beim Abbiegen übersieht er das auf die Fahrbahn laufende 1-jährige Kind und überrollt mit dem Vorderreifen den Fuß des Kindes. Das Kind wird leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 11. Mai 2023, 21.26 Uhr befuhr ein 44-jähriger mit einem Pkw die Münsterstraße in Richtung Stadtzentrum. Hierbei geriet er in den Gegenverkehr und stieß gegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 51-jährigen Frau aus Diepholz. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 5.800,00 Euro.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 11. Mai 2023, 20.30 beabsichtigte ein 24-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem Pkw von einer Hofeinfahrt auf die Von-Galen-Straße aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 61-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta. Der 61-jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde.

