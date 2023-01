Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter am Bahnhof Siegen fest

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

Heute Morgen (26. Januar) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Siegener Bahnhof einen 31-jährigen Rumänen festgenommen, der mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Für 300 Euro hätte er die 10-tägige Haftstrafe abwenden können, konnte den Betrag jedoch nicht aufbringen.

Heute Morgen gegen 08:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof in Siegen einen Reisenden. Beim Abgleich der Daten ermittelten die Beamten, dass der Mann wegen Diebstahl von der Staatsanwaltschaft Deggendorf gesucht wurde. Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Identität des Rumänen. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den gesuchten Straftäter fest und verbrachten ihn im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen zur Justizvollzugsanstalt in Attendorn.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell