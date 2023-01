BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Ecstasy im Oberhausener Hauptbahnhof

Bochum - Aachen - Bochum (ots) - Gestern Morgen (25. Januar) sollen Unbekannte den RE 1 mit einem Gegenstand beworfen haben. Dieser traf den Zug an einem Fenster, an dem eine Reisende saß. Gegen 10:30 Uhr meldete eine 69-Jährige der Bundespolizei einen Vorfall in der RE 1, welche von Bochum Hauptbahnhof in Richtung Essen Hauptbahnhof gefahren ist. Die Bochumerin ...

