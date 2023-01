Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Airport Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am 24. Januar 2023 hat die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze zwei Haftbefehle vollstreckt. Das Amtsgericht Lübeck hatte im Jahr 2019 einen 61- Jährigen Deutschen wegen Steuerhinterziehung in zwei Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 65 EUR verurteilt. Hiervon muss der Reisende noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe in Höhe von 1300 EUR zahlen. Durch die Zahlung der fälligen Geldsumme konnte der Mann die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen. Am gleichen Tag verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein einen 41-jährigen Albaner. Gegen den Reisenden bestand ein europäischer Haftbefehl der belgischen Behörden zur Auslieferung für ein Strafverfahren wegen Rauschgiftkriminalität. Nach Einholung einer Festhalteanordnung bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf verblieb der Gesuchte im Polizeigewahrsam und wurde am Mittwochmorgen um 11:30 Uhr der Wachtmeisterei vom Amtsgericht Geldern, zwecks Vorführung beim Haftrichter, übergeben.

