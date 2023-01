Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte bewerfen RE1 bei Bochum-Ehrenfeld -Bundespolizei sucht nach Zeugen

Bochum - Aachen - Bochum (ots)

Gestern Morgen (25. Januar) sollen Unbekannte den RE 1 mit einem Gegenstand beworfen haben. Dieser traf den Zug an einem Fenster, an dem eine Reisende saß.

Gegen 10:30 Uhr meldete eine 69-Jährige der Bundespolizei einen Vorfall in der RE 1, welche von Bochum Hauptbahnhof in Richtung Essen Hauptbahnhof gefahren ist. Die Bochumerin erklärte, dass der Zug den Haltepunkt Bochum-Ehrenfeld erreicht hatte, als ein unbekanntes Objekt direkt neben ihr an einer Fensterscheibe einschlug. Eine Scheibe der Doppelverglasung sei beschädigt worden und sternförmig gerissen. Bei Ankunft im Essener Hauptbahnhof alarmierte sie dann die Bundespolizei. Da der Zug seine Fahrt bereits fortgesetzt hatte, informierten die Einsatzkräfte die Beamten in Düsseldorf und Aachen, wo der RE 1 anschließend planmäßig hält. Die Bundespolizisten in Aachen untersuchten den Zug, stellten die besagte Beschädigung fest und sicherten Beweise. Bundespolizisten in Bochum fahnden unterdessen im Bereich des Haltepunktes Bochum-Ehrenfeld nach Tatverdächtigen. konnten aber keine Verdächtigen im Umfeld antreffen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung ein. Die Bundespolizei bittet zudem um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der Nähe des Haltepunktes Bochum-Ehrenfeld, an der Bessemerstraße 100 in Bochum machen? Die Tat ereignete sich am 25. Januar, gegen 09:58 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

