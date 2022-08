Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schwanheim (ots)

Am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 10.30 Uhr, befuhr eine 18-jährge Opel-Fahrerin mit ihrem PKW die L 490 aus Richtung Lug kommend in Fahrtrichtung Schwanheim. Auf ihrer Richtungsfahrbahn fanden Mäharbeiten statt, weshalb ein LKW Mercedes-Benz sowie ein PKW Hyundai verkehrsbedingt hinter dem Mähfahrzeug anhielten. Als der LKW zum Vorbeifahren am Mähfahrzeug ausscherte, fuhr die herannahende Opel-Fahrerin dem ausscherenden Mercedes in die Fahrzeugseite und schleuderte diesen gegen den noch stehenden Hyundai. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Der Opel sowie der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Opel-Fahrerin sowie der Fahrer des Hyundai wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verlegt. /pidn

