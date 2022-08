Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Halsbrecherische Flucht vor der Polizei endet mit Sturz

Zweibrücken (ots)

Zeit: 03.08.2022, 02:30 Uhr - 03.08.2022, 03:10 Uhr Ort: Zweibrücken, Bubenhauser Kreisel. SV: Um 02:30 Uhr wurde unter der Unterführung des Bubenhauser Kreisels ein Zweiradfahrer festgestellt, welcher bei Erblicken der Streife über einen Feldweg flüchtete. Einige Minuten danach wurde der Zweiradfahrer erneut in der Bubenhauser Straße festgestellt. Am Zweirad war offensichtlich kein Kennzeichen angebracht. Der Fahrer flüchtete über einen erhöhten Bordstein auf einen Schotterweg parallel zum Schwarzbach. Der Aufforderung mittels Außenlautsprecher des Funkstreifenwagens, sofort anzuhalten, leistete der Mann keine Folge. Er flüchtete anschließend in entgegengesetzter Richtung in den Kreisel und von dort in entgegengesetzter Richtung über die Autobahnabfahrt auf die BAB 8 und fuhr wieder in entgegengesetzter Richtung auf der Autobahnauffahrt herunter in Fahrtrichtung Gottlieb-Daimler-Straße. Dort fuhr er über den Kinoparkplatz und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort. Mit dem Streifenwagen wurde der Fahrer bei eingeschaltetem Blaulicht verfolgt und mehrfach aufgefordert anzuhalten. Der Aufforderung kam er nicht nach und setzte stattdessen seine Fahrt zunächst weiter auf dem Gehweg fort. An der Einmündung zur Poststraße fuhr er von dem überhöhten Bordstein entgegengesetzt auf die Fahrbahn und kam ins Schleudern. Aufgrund des Spurendes touchierte er mit seinem Zweirad leicht die Fahrerseite des Funkstreifenwagens (leichter Kratzer an der linken Fahrzeugseite), verlor hierbei die Kontrolle und stürzte. Das Zweirad kam erst nach wenigen Metern zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich bei dem Sturz an der rechten Hand (vermutlich Bruch des Handgelenks), wurde durch die hinzugezogene Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung zeigte. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Darüber hinaus dürfte der 19-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sein, um das Kleinkraftrad zu führen. Die Ermittlungen dauern an. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell