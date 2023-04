Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorroller

Friedrichsthal (ots)

Am Samstag (8. April) hat sich gegen 21:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 512 im Kreuzungsbereich "Koblenzer Straße / Friedrichsthaler Straße" ereignet. Dabei befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Wagen zunächst die Friedrichsthaler Straße und beabsichtigte an der Ampel nach links, auf die Koblenzer Straße einzufahren. Auf der gegenüberliegenden Kreuzungsseite wartete zu diesem Zeitpunkt ein 23-Jähriger Motorrollerfahrer, zusammen mit einer 15-Jährigen Sozia. Als die Ampel Grün zeigte, beabsichtigte der 23-Jährige, die Kreuzung zu queren und seine Fahrt in Richtung Friedrichsthaler Straße fortzusetzen. Zeitgleich wollte der Rollerfahrer die Kreuzung queren. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Der Motorrollerfahrer und seine Sozia verletzten sich. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich. Die Feuerwehr reinigte die Straße von Verunreinigungen durch ausgelaufene Betriebsstoffe.

