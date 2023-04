Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 36-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Olpe (ots)

Am Donnerstag (6. April) hat sich gegen 22:30 Uhr ein Alleinunfall eines 36-Jährigen in Höhe der Kreuzung "Westfälische Straße" und "Im Osterseifen" ereignet. Dabei befuhr der Autofahrer die Bundesstraße aus Lütringhausen kommend in Fahrtrichtung Rhode. Auf Höhe der dort befindlichen Verkehrsinsel kollidierte der Pkw-Fahrer mit einer Ampelanlage. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Der Pkw-Fahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher. Sowohl an dem Ampelmast, der Verkehrsinsel als auch an dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Die Straße war während der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Im Nachgang an die Unfallaufnahme fanden die Polizeibeamten in einem Baustellenbereich an der K 6 in Altenkleusheim das Kenneichen des Unfallwagens. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Einrichtungen der Baustelle auch beschädigt wurden. Ob der Pkw-Fahrer auch für diese Beschädigungen verantwortlich ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige.

