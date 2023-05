Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 13./14.05.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe: Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, 13.05.23, 14.30 h, wurde durch weitere Verkehrsteilnehmer ein in starken Schlangenlinien fahrender PKW auf der Barßeler Str. in Friesoythe-Kampe gemeldet. Aufgrund von Zeugenangaben konnte ein 57-jähriger Barßeler als Fahrzeugführer durch Beamte des Polizeikommissariats Friesoythe ermittelt werden. Ein an der Halteranschrift durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,78 %o. Beim 57-jährigen wurde sodann eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Friesoythe: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 13.05.23, wurde gegen 17.15 h ein 36-jähriger Friesoyther durch Polizeibeamte an der Straße "Grüner Hof" kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige PKW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Barßel: Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 14.05.23, wurde um ca. 04.00 h ein 23-jähriger PKW-Fahrer an der Deichstraße in Barßel aufgrund auffälliger Fahrweise kontrolliert. Beim Saterländer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,57 %o. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Saterländers beschlagnahmt.

Friesoythe-Altenoythe: Fundhund

Am Samstag um 03.30 h wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein freilaufender Hund in der Straße "Bauerntannen" gemeldet. Der schwarze Labradorrüde konnte eingefangen werden. Das Tier ist gechipt, leider konnte der Eigentümer anhand der ausgelesenen Daten nicht ermittelt werden. Das Tier wurde zur weiteren Betreuung an den Bauhof der Stadt Friesoythe übergeben. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe oder dem Bauhof der Stadt Friesoythe in Verbindung zu setzen.

