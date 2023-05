Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand eines Mehrfamilienhauses

Am 14.05.2023, gegen 15:00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heiligenstraße in 49661 Cloppenburg in Brand. Die örtliche Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen, bevor sich dieser auf das gesamte Gebäude weiter ausbreiten konnte. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 100.000 Euro. Das Mehrfamilienhaus konnte vollständig durch Kräfte der Polizei und der Feuerwehr geräumt werden, sodass alle Bewohner den Brandort unverletzt verlassen konnten. Der 54-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung konnte derzeit noch nicht erreicht werden. Der Brandort wurde seitens der Polizei Cloppenburg beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell