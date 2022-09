Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: "Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer..."

Haßloch (ots)

Mit solchen oder ähnlichen Textnachrichten versuchen Betrüger ihren Opfern zu weiszumachen, dass ein naher Angehöriger seine Mobilfunknummer geändert hat. Meist folgt die dringliche Bitte nach einer schnellen Überweisung, weil man sich in einer Notlage befinde. So erging es einer Frau aus der Verbandsgemeinde Deidesheim, die am Montag (26. Sep) bei der Polizei Haßloch Anzeige erstattete. Sie überwies 3.480 Euro in der Annahme ihrer Tochter ihrer Tochter aus der Patsche zu helfen. Erst Tage später, als ihre Tochter zu Besuch kam, bemerkte sie den Betrug.

