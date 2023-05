POL-CLP: Korrektur zur Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Brand eines Mehrfamilienhauses Am 14.05.2023, gegen 15:00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heiligenstraße in 49661 Cloppenburg in Brand. Die örtliche Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen, bevor sich dieser auf das gesamte Gebäude weiter ausbreiten konnte. Es ...

mehr