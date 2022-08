Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufmerksame Anwohnerin beobachtet Einbrecher und alarmiert Polizei - Untersuchungshaft erlassen

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: Einer aufmerksamen Anwohnerin der Röhrkestraße ist es zu verdanken, dass die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen konnte. Dieser sitzt nun hinter Schloss und Riegel.

Am Freitag (19. August) gegen 13:15 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei und berichtete der Leitstelle, dass sie einen ihr unbekannten Mann an einem Nachbargrundstück gesehen hat, der sich auffällig verhalten habe.

Kurz darauf konnte sie ihn erneut dabei beobachten, wie er an der Haustür geschellt und weggegangen sei. Kurz darauf stand er plötzlich im Haus am Fenster im 1. Obergeschoss. Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin zum Einsatzort und trafen dort auf weitere Anwohner der Röhrkestraße. Das bemerkte auch der unbekannte Mann, der daraufhin Reißaus nahm, in den Garten rannte und über einen Zaun kletterte.

Er konnte hinter einem PKW sitzend auf der Backwinkelstraße festgenommen werden.

Der 31 Jahre alte Mann aus Rumänien wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher dem Antrag der Staatsanwaltschaft Essen folgte und wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft anordnete. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell