POL-KA: (Waghäusel) Zeugen nach mehreren Firmeneinbrüchen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in mehrere Unternehmen in Waghäusel-Wiesental ein.

Nach derzeitigem Sachstand verschafften sich Einbrecher zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen Zutritt in drei Firmen in der Franz-Siegel-Straße sowie in der Albert-Einstein-Straße. Offenbar hebelten die Täter mehrere Türen auf, durchtrennten teilweise Zäune mit elektrischen Werkzeugen und brachen Tresore auf. Hierbei entwendeten die Einbrecher Bargeld sowie Elektronikgeräte in noch unbekanntem Umfang. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Beamte des Kriminalkommissariats haben indes die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

