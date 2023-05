Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Blumenläden

Olsberg (ots)

In der Nacht von Freitag, 18:00 Uhr, auf Samstag, 07:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Blumenladen am "Ruhrufer" in Bigge. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. In der gleichen Nacht, gegen 03:50 Uhr, kam es zu einem ähnlich gelagerten Einbruch in einen weiteren Blumenladen in der Straße "Unter'm Hagen" in Bigge. Hierbei verschafften sich ebenfalls unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchten mehrere Schränke. Auch hier hatten es die Täter offensichtlich auf Bargeld abgesehen. Es wurde Wechselgeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

