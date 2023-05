Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Arnsberg (ots)

Am Samstag, 27.05.23, 13.45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Pkw die L 745 von Moosfelde in Fahrtrichtung Neheim. Die Ampelanlage an der Kreuzung zur Möhnestraße zeigte für den 46 Jährigen Grünlicht. Als er in die Kreuzung einfuhr, kreuzte plötzlich und unerwartet ein Radfahrer über die dortige Fußgängerfurt seine Fahrspur. Trotz einer Vollbremsung konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei eine blutende Kopfwunde zu. Die 49-jährige Beifahrerin im Pkw wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Radfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um einen 35-40-jährigen Mann, dunkel gekleidet, auf einem schwarze Pedelec gehandelt haben. Er führte einen rot-schwarzen Rucksack mit. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Arnsberg unter 02932/90200. (tk)

