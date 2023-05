Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrecher geschnappt

Arnsberg (ots)

Zivile Ermittler konnten nach umfangreichen Ermittlungen heute Nacht einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festnehmen. Ein 22-jähriger Mann aus Arnsberg steht im Verdacht seit Februar im Stadtgebiet Alt-Arnsberg mehrere Einbrüche begangen zu haben. Das gilt auch für die Einbrüche am vergangenen Wochenende im Bereich Am Dornbusch. Nach der Festnahme durchsuchten die Ermittler die Wohnung des Täters in der Hellefelder Straße. Hier konnte mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden. Der Mann wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

