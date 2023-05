Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Motorrollerfahrer entzieht sich Kontrolle, Polizeibeamter verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.05.2023, gegen 16:20 Uhr sollte in der Schulstraße in Albbruck ein Motorrollerfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Zunächst gelang es ihm, sich der beabsichtigten Kontrolle zu entziehen. Kurze Zeit später konnte der Rollerfahrer im Schwarzwaldweg in Albbruck erneut angetroffen und angehalten werden. Abermals gelang es dem Rollerfahrer durch schlagartiges Beschleunigen zu entwischen. Hierbei verletzte er einen Beamten. Der Fahrer des blauen Motorrollers sei auffällig groß gewachsen gewesen, habe einen schwarzen Helm, eine blaue Jacke und weiße Sneakers getragen. Hinweise zu dem bislang nicht bekannten Rollerfahrer nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Telefonnummer 07751/8316-0 entgegen.

