POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 31.03. - 02.04.2023

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rotenburg. Am Freitagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Fuhrenstraße/Große Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann in seinem Volkswagen übersah, dass ein 81-Jähriger die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß fiel der 71-jährige Fußgänger zu Boden und verletzte sich hierdurch leicht.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sottrum. Am Sonntagmorgen wurde ein verunfallter Pkw in einem Straßengraben der Bremer Straße gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass der alleinbeteiligte Unfallverursacher von einem Parkplatz auf die Fahrbahn einfahren wollte. Hierzu wollte er den unbefestigten Seitenstreifen passieren und übersah dabei den Straßengraben. Durch die eingesetzten Beamten konnten bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Beschuldigten entnommen. Zudem muss er sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Einschleichdiebstahl auf Umwegen

Tarmstedt. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich des Jan-Murken-Wegs zu einem Einschleichdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte mutmaßlich durch die unverschlossene Garage in den Keller des Einfamilienhauses und von dort aus in die übrigen Räumlichkeiten. Anschließend wurde das gesamte Wohnhaus nach Wertgegenständen durchsucht und unerkannt verlassen.

Taschendiebstähle beim Einkaufen

Sittensen. In einem Lebensmittelgeschäft an der Stader Straße wurde einer 70-Jährigen, während ihres Einkaufs, das Portemonnaie aus einer mitgeführten Tasche entwendet. Zu einer ähnlichen Tat kam es am Freitagnachmittag in Visselhövede. Hier wurde einer 61-jährigen Frau ebenfalls das Portemonnaie entwendet. Durch beide Taten entstand ein Gesamtschaden von über vierhundert Euro.

