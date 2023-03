POL-ROW: ++ Unfall auf der Kreuzung - Drei Menschen verletzt ++ 29-Jährige bei Auffahrunfall verletzt ++ Senior auf dem E-Bike von Auto angefahren ++ Polizei schnappt flüchtigen Ladendieb ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Unfall auf der Kreuzung - Drei Menschen verletzt

Kirchwalsede. Drei Menschen sind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Westerwalseder Straße/Bullenseestraße verletzt worden. Eine 28-jährige Autofahrerin war gegen 22.30 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Westerwalsede unterwegs, als sie mit dem Toyota einer 19-jährigen Fahranfängerin kollidierte. Die junge Frau hatte die Kreuzung von der Straße Im Dorf in Richtung Bullenseestraße überqueren wollen und dabei den von rechts kommenden Golf vermutlich übersehen. Die Unfallverursacherin und zwei weitere 18 und 19 Jahre alte Insassen in ihrem Auto zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa achttausend Euro.

29-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Waffensen. Bei einem Auffahrunfall auf der B 75 ist am Mittwochmittag eine 29-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 13.20 Uhr mit ihrem Renault auf der Bundesstraße unterwegs. Kurz vor der Ortschaft Waffensen erkannte sie vermutlich zu spät, dass die 77-jährige Fahrerin eines Smart vor ihr wegen Arbeiten am Grünstreifen halten musste. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen an der Schulter zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.

Senior auf dem E-Bike von Auto angefahren

Rotenburg. Am Mittwochmittag ist ein 70-jähriger E-Biker im Einmündungsbereich Wilhelm-Richard-Straße/Bremer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein 37-jähriger Autofahrer hatte gegen 12.30 aus der Wilhelm-Richard-Straße nach rechts auf die Bremer Straße einbiegen wollen und dabei den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Mann auf dem Elektrofahrrad vermutlich übersehen. Bei dem Sturz zog sich der 70-Jährige leichte Verletzungen zu.

Unfall beim Einbiegen - Zwei Menschen verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Harburger Straße/Nagelschmiedsweg sind am Mittwochnachmittag die beiden Unfallbeteiligten verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahranfänger hatte gegen 17 Uhr vom Nagelschmiedsweg nach links in die Harburger Straße einbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Mercedes einer 67-Jährigen. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa dreitausend Euro.

Polizei schnappt flüchtigen Ladendieb

Zeven-Aspe. Nach einem Ladendiebstahl im E-Center an der Straße Zum Hochkamp ist der 17-jährige Täter vor dem Kaufhausdetektiv getürmt. Der Mitarbeiter des Marktes hatte den Jugendlichen gegen 12.45 Uhr nach dem Passieren der Kassenzone auf den Vorfall angesprochen. Nachdem ihm der junge Mann den gestohlenen Alkohol ausgehändigt hatte, riss er sich plötzlich los und rannte ohne seine Jacke davon. Die Zevener Polizei konnte den Flüchtigen wenig später auf einem Feldweg entlang der Bahnschienen am Südring aufgreifen. In seinem Rucksack fanden die Beamten Utensilien zum Konsum von Rauschgift.

Einschleichdiebe stehlen Schmuck

Bremervörde. Bei einem Einschleichdiebstahl in der Straße Am Mittelberg haben unbekannte Täter im Verlauf des Mittwochs Schmuck und eine Armbanduhr erbeutet. Zwischen 10 und 18 Uhr gelangten sie vermutlich durch eine unverschlossene Seitentür in das Wohnhaus einer Seniorin. Im Schlafzimmer fanden sie eine Schmuckkassette und nahmen sie samt Inhalt mit.

