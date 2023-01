Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - Fußgänger durch PKW erfasst

Hachenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntages, kurz vor vier Uhr, kam es auf der Landstraße 288, zwischen Hachenburg, Graf-Heinrich-Str., und Westrandumgehung, B 413, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrzeugführer eines PKW`s einen 19-jährigen Fußgänger erfasste. Der Fahrzeugführer kam aus Richtung Westrandumgehung und fuhr in Richtung Stadtmitte Hachenburg. Zwischen der Westrandumgehung und Ortseingang Hachenburg, außerhalb geschlossener Ortschaft, kam es zum Verkehrsunfall. Der Fußgänger hatte die Fahrbahn unvermittelt betreten, so dass der Fahrzeugführer den Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel erfasste und anschließend zu Fall kam. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer, aber nach erster Einschätzung nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht besteht, dass der Fußgänger berauschende Mittel zu sich genommen hat, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

