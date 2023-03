Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach räuberischem Diebstahl im Famila-Markt - Polizei sucht mutigen Zeugen ++ Teure Reifen beim Autohaus gestohlen ++ Junge E-Bikerin beim Abbiegen übersehen ++

Rotenburg (ots)

Nach räuberischem Diebstahl im Famila-Markt - Polizei sucht mutigen Zeugen

Zeven. Die Zevener Polizei sucht nach einem Mann, der am vergangenen Freitagnachmittag einer Mitarbeiterin des Famila-Marktes an der Straße Auf der Worth bei einem räuberischen Diebstahl zur Hilfe gekommen ist. Die 58-jährige Frau hatte gegen 15.15 Uhr einen 16-Jährigen und dessen Komplizen dabei beobachtet, wie sie Tabakwaren in ihrer Kleidung verschwinden ließen. Als beide den Markt ohne zu zahlen verlassen wollten, sprach die Frau die jungen Männer an und hielt einen von ihnen fest. Durch mehrere Faustschläge konnte er sich losreißen und fliehen. Dabei sei der der jetzt gesuchte Zeuge mutig und beherzt eingeschritten. Da seine Aussage sehr wichtig für die weiteren Ermittlungen ist, wird er gebeten sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden.

Teure Reifen beim Autohaus gestohlen

Zeven. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag Reifen im Wert von rund zwanzigtausend Euro vom Gelände eines Autohauses am Südring gestohlen. Über einen dicht bewachsenen Wall gelangten sie zunächst auf die Rückseite des Gebäudes. Dort flexten die Unbekannten einen Metallzaun auf und bogen ihn auseinander. Ebenso öffneten sie das Reifenlager und rollten mehrere Reifensätze über den Wall zu einem Transportfahrzeug. Zeugen, denen in dieser Nacht ein größeres, verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

Junge E-Bikerin beim Abbiegen übersehen

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Feldstraße/Labesstraße ist am Dienstagnachmittag eine 16-jährige E-Bikerin verletzt worden. Eine 46-jährige Autofahrerin hatte gegen 15 Uhr mit ihrem Ford von der Feldstraße nach rechts in die Labesstraße abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich die von rechts kommende Jugendliche. Durch die Kollision kam sie zu Fall und zog sich Verletzungen am Bein und an der Schulter zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Auto auf Parkplatz aufgebrochen

Zeven. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte auf einem Parkplatz an der Kanalstraße ein Portemonnaie aus einem Auto gestohlen. Vermutlich hatten sie die Geldbörse in der Mittelkonsole des dort geparkten, grauen Hyundai entdeckt. Sie schlugen die Seitenscheibe der Beifahrertür ein, schnappten sich das schwarze Portemonnaie und verschwanden unerkannt.

Dieseldiebstahl an der Baustelle

Elsdorf. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Dieseldiebe an der Landesstraße 131 zwischen Elsdorf und Abbendorf unterwegs gewesen. An einer Baustelle gingen sie drei Baufahrzeuge an und zapften reichlich Kraftstoff ab. Damit entkamen sie unerkannt.

Schaden beim Wenden auf dem Grundstück

Unterstedt. Bei einem missglückten Wendemanöver mit seinem Fahrzeug hat ein noch unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Dienstag auf einem Grundstück am Reithenweg eine kniehohe Grundstücksmauer und eine Rosenhecke beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04261/947-0 entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Sottrum. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Wohnhaus an der Straße Am Meyerhofe eingebrochen. Im Erdgeschoss hebelten sie ein Seitenfenster auf und verschafften sich so den Zutritt zur Wohnung. Bei der Suche nach Beute fiel ihnen Bargeld und Silber in die Hände.

Solarplatte vom Wohnmobil geklaut

Wittorf. In der vergangenen Woche haben Unbekannte auf dem Hof eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöfts an der Wittorfer Straße eine Solarplatte von einem Wohnmobil gestohlen. Die Täter hebelten zwischen Mittwoch und Samstag das Modul vom Dach des Fahrzeugs ab und verschwanden damit. Die Polizei geht von einem Schaden von über eintausend Euro aus.

