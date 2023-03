POL-ROW: ++ Vom Bremspedal abgerutscht - Auffahrunfall an der roten Ampel ++ Auffahrunfall an der Einmündung ++ Transporter aufgebrochen - Akku-Werkzeuge gestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Vom Bremspedal abgerutscht - Auffahrunfall an der roten Ampel

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Mühlenstraße sind am Donnerstagnachmittag zwei junge Frauen verletzt worden. Ein 64-jähriger Autofahrer musste gegen 16 Uhr mit seinem Ford Transit vor der roten Ampel an der Einmündung zur Gerberstraße halten. Beim Bremsen rutschte der Mann vom Bremspedal ab und fuhr auf den vor ihm wartenden Audi einer 19-Jährigen auf. Durch den Aufprall zogen sich die junge Frau und eine 18-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Beide kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf knapp eintausend Euro.

Auffahrunfall an der Einmündung

Abbendorf. Leichte Verletzungen hat sich eine 33-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen bei einem Auffahrunfall im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 238 und 141 zugezogen. Die Frau war gegen 7.30 Uhr mit ihrem BMW aus Richtung Borchel kommend in Richtung Abbendorf unterwegs. Als sie an der Einmündung zur K 141 (Hesedorfer Straße) verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem VW Passat auf den BMW auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Transporter aufgebrochen - Akku-Werkzeuge gestohlen

Zeven. Mehrere Akku-Werkzeuge im Wert von über 2.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag im Brakeweg erbeutet. Sie schlugen die Seitenscheibe eines VW Crafter ein und öffneten die Schiebetür des Handwerker-Transporters. Dann holten sie sieben Geräte der Marke Makita von der Ladefläche und luden sie vermutlich in ein anderes Fahrzeug um. Mit der Beute entkamen die Täter unerkannt.

E-Scooter an der Schule gestohlen

Zeven. Am Donnerstagvormittag ist am Gymnasium an der Bahnhofstraße der dunkelgraue E-Scooter einer 17-jährigen Schülerin gestohlen worden. Sie habe das Kleinfahrzeug des Herstellers Segway vom Typ Ninebot Max G 30 LD vor Schulbeginn mit einem Kabelschloss am Zaun der Schule angeschlossen. Um 11.30 Uhr bemerkte die Jugendliche den Diebstahl. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Einbrecher stehlen Schnaps

Nieder Ochtenhausen. Zwei Kisten Weizenkorn haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch in den Lagerraum des Schützenvereins Nieder Ochtenhausen an der Straße Osterbreite erbeutet. Den Zugang verschafften sich die Täter, indem sie das zweiflügelige Tor zum Lager aufbrachen. Mit dem Alkohol verschwanden die Einbrecher unerkannt.

Taschendiebe wieder erfolgreich

Scheeßel/Sittensen. Am Donnerstag ist es in Scheeßel und in Sittensen erneut zu Taschendiebstählen in Discountern gekommen. Um 10 Uhr traf es zunächst eine 84-jährige Scheeßelerin in einem Markt am Vahlder Weg. Die Seniorin habe ihre Handtasche verschlossen am Körper getragen. Trotzdem gelang es den Tätern, ihre schwarze Geldbörse mit Bargeld und dem üblichen Inhalt zu stehlen. Gegen 11.40 Uhr wurde eine 77-jährige Frau aus Klein Meckelsen Opfer von Taschendieben. Während sie in dem Geschäft an der Stader Straße einkaufte, entwendeten Unbekannte ihr graues Portemonnaie aus der verschlossenen Handtasche. Darin befanden sich neben dem Bargeld, ihr Personalausweis, der Führerschein und Bankkarten.

