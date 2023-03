POL-ROW: ++ Handy-Diebstahl zur Mittagszeit ++ Geschäftseinbrüche und Autoaufbruch im Ortskern ++ Unfall auf der Kreuzung - Zwei Menschen verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Handy-Diebstahl zur Mittagszeit

Rotenburg. Mit geschickter Ablenkung hat ein unbekannter Täter am Dienstagmittag in einem IT-Geschäft an der Kirchstraße ein hochwertiges Smartphone gestohlen. Während der Mittagszeit habe der Unbekannte an der Eingangstür geklingelt. Ein Mitarbeiter habe daraufhin geöffnet und den Mann hereingelassen. Wild gestikulierend habe er von einem Problem berichtet und den Mitarbeiter dadurch abgelenkt. Unbemerkt dürfte es dem Fremden gelungen sein, ein graues iPhone 13 von einem Schreibtisch zu stehlen. Den Diebstahl habe der Mitarbeiter erst später bemerkt. Den mutmaßlichen Täter beschreibt er als ungefähr 180 cm großen, schlanken Mann mit südländischem Aussehen. Er habe einen Drei-Tage-Bart getragen. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke und einem hellen Cap. Zeitweilig trug er eine OP-Maske. "Mit dieser oder einer ähnlichen Masche haben Trickdiebe in der vergangenen Zeit mehrfach Mobiltelefone in Geschäften oder Büros erbeutet", warnt Heiner van der Werp, Sprecher der Rotenburger Polizei. Dabei nutzten sie auch Zeitungen oder Papiere, um Handys abzudecken und dann zu stehlen.

Geschäftseinbrüche und Autoaufbruch im Ortskern

Scheeßel. In der Nacht zum Dienstag ist es im Ortskern zu einem Geschäftseinbruch, zwei weiteren Einbruchsversuchen und einem Autoaufbruch gekommen. Mit Gewalt öffneten unbekannte Täter die Glasschiebetür eines Einrichtungshauses an der Großen Straße und verschafften sich so Zugang zu den Geschäftsräumen. Dort fanden sie Bargeld in einer Kasse. Ebenfalls in der Große Straße versuchten sie die Glasschiebetür eines Fachgeschäfts für Brillen und Hörgeräte aufzudrücken. Als das nicht sofort gelang, nahmen sie eine große Steinplatte und warfen sie gegen die Tür. Auch dieser Versuch scheiterte. In der Bahnhofstraße versuchten die Unbekannte am Hintereingang eines Geschäfts für Bücher und Bürobedarf ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Auch hier ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. In der gleichen Nacht wurden auf dem Parkplatz hinter einem Modegeschäft an der Straße Miesners Hof zwei Scheiben eines VW Eos eingeschlagen. Das Fahrzeuginnere wurde nach Beute durchsucht. Gefunden haben die Täter nichts.

Unfall auf der Kreuzung - Zwei Menschen verletzt

Hassendorf. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B 75 (Rotenburger Straße) / Bahnhofstraße sind am Dienstagmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 64-jähriger Autofahrer hatte die Bundesstraße gegen 12.30 Uhr mit seinem Ford überqueren wollen und dabei den von rechts kommenden VW Golf einer 79-Jährigen vermutlich übersehen. Bei der Kollision zogen sich die Fahrerin des VW und die 63-jährige Beifahrerin im Ford leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

11-jähriger Fußgänger bei Unfall verletzt

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall an einer Baustelle in der Soltauer Straße ist am Dienstagmorgen ein 11-jähriger Fußgänger verletzt worden. Ohne auf den Verkehr zu achten, habe der Junge gegen 8 Uhr die Straße zwischen den an einer Baustellenampel wartenden Fahrzeugen überqueren wollen. Er lief in die Fahrerseite des Audis eines 22-Jährigen und verletzte sich dabei leicht. Den Unfallschaden bezeichnet die Polizei als gering.

Hansalinie A1 - Transporterfahrer unter Rauschgifteinfluss

Tiste/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Dienstagmittag auf der Hansalinie A1 einen 42-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Hamburg unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal-Süd erkannten sie bei dem Fahrer Anzeichen, die auf einen Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte der 42-Jährige vor Fahrtantritt Kokain und Methamphetamin zu sich genommen haben. Der Fahrer räumte ein, in den Niederlanden Ecstasy konsumiert zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Traktorteil gestohlen

Hanstedt. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Lange Straße das Teil eines Traktors gestohlen. Auf dem frei zugänglichen Hof bauten die Täter zwischen Freitag und Sonntag das Zugmaul des Ackerschleppers ab und nahmen es mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa siebenhundert Euro.

