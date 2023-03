Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Korrektur Pressemitteilung "Nach Hausfriedensbruch - 18-jähriger prügelt sich mit der Polizei"

Rotenburg (ots)

Der Vorfall hat sich in der Lindenstraße in Sottrum und nicht in Rotenburg ereignet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell