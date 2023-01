Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch: Bargeld und Tablets aus Kindergarten entwendet worden

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (06. Januar 2023), 16:30 Uhr und Samstag (07. Januar 2023), 08:00 Uhr, kam es in Kleve zu einem Einbruch in einen Kindergarten an der Kasinostraße. Der oder die Täter warfen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Dort beschädigten Sie gewaltsam eine Türe, durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten Bargeld sowie mehrere Tablets.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell