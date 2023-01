Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Geldbörse aus Kfz entwendet worden

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Freitag (06. Januar 2023) kam es zwischen 17:45 Uhr und 19:05 Uhr am Hoogeweg in Kevelaer, zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertüre eines dort abgestellten blauen Volkwagens ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine graue Geldbörse. In dieser hatten sich ein Personalausweis sowie ein Führerschein befunden.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

