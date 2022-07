Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Saarbrücken-Brebach-Fechingen (ots)

Am Samstag, 02.07.2022, 12:12 Uhr, befuhr eine 47-jährige Pkw-Führerin aus Sulzbach die Rosenstraße in Fahrtrichtung der Saarbrücker Str. in 66130 Sbr.-Brebach-Fechingen. Zeitgleich befuhr ein 51-jähriger Mann aus Kleinblittersdorf mit seinem Motorrad die Saarbrücker Straße in Fahrtrichtung Fechingen. Als die PKW-Führerin in die Saarbrücker Straße einbog, übersah sie hierbei das nahende, bevorrechtige Motorrad des 51-Jährigen und es kam zur Kollision. Der KRAD-Fahrer wurde infolge des Zusammenstoßes schwerverletzt und musste in das Winterbergklinikum eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Saarbrücker Straße vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell