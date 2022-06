66121 Saarbrücken (ots) - Gegen 05:15 Uhr erreicht die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt der Hinweis, dass in dem Anwesen 'Großherzog-Friedrich-Straße 109' eine Person randalieren würde. Tatsächlich kann vor Ort eine männliche Person durch Einsatzkräfte der Polizei festgestellt werden. Diese scheint sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden und muss infolge polizeilich in Gewahrsam genommen werden. ...

