Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffitisprüher gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Trotz ihrer Flucht konnten Beamte der Polizei Altenburg in den frühen Morgenstunden des 14.04.2022 mehrere Graffitisprüher stellen. Doch was war passiert? Gegen 02.10 Uhr informierte ein Bürger die Polizei Altenburg zunächst, dass eine Gruppe unbekannter Täter mehrere Graffitis in der Torgasse in Altenburg gesprüht habe. Vor Ort konnten die Beamten insgesamt 17 Tags (Schriftzüge) an der Fassade eines Schulgebäudes feststellen. Der Tätergruppierung gelang bereits vor dem Eintreffen der Beamten unerkannt die Flucht. Als die Beamten gegen 05.55 Uhr erneut alarmiert wurden, als mehrere Graffitisprüher in der Neugasse in Altenburg bei der Tatausführung gesichtet wurde, gingen ihnen, aufgrund der unverzüglichen Fahndung, drei Täter (15, 16 und 17) ins Netz. Gegenwärtig dauern die Maßnahmen aufgrund der eingeleiteten Ermittlungen noch an. Ob und inwieweit zwischen beiden Taten Zusammenhänge bestehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. (JMV)

