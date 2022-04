Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Polizeibeamte nach Widerstandshandlung verletzt

Gera (ots)

Gera: Gegen 20.15 Uhr stellten Beamte der Polizei Gera gestern Abend (13.04.2022) eine verbale Streitigkeit zwischen zwei Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Reichsstraße fest. Als sie den Streit schlichten wollten, wurden sie unvermittelt von einem 35-jährigen Mann, der am Streit beteiligt war, beleidigt. Als seine Identität fortan festgestellt werden sollte, rannte der offenbar alkoholisierte Täter zunächst weg, wobei es den Beamten gelang, ihn zu stellen. In der Folge sprach er den Beamten gegenüber mehrere Drohungen aus, die ihn aufgrund seines aggressiven Auftretens folglich in Gewahrsam nahmen. Während der Gewahrsamnahme leistete der 35-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht an der Hand und einen Zweiten am Knie. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell