POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht im Kolbenholz in Saarbrücken

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Samstag (25. Juni 2022) ereignete sich gegen 13:45 Uhr im Kolbenholz in Saarbrücken ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines -vermutlichen- Kastenwagens touchierte hierbei einen Fahrradfahrer, wodurch dieser zu Fall kam.Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrradfahrer musste zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Saarbrücker Klinik eingeliefert werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalles. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233).

