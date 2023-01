Kalkar (ots) - Am Freitag (6. Januar 2023) zwischen 17:00 Uhr und 18:20 Uhr entwendete ein unbekannter Mann ein Mofa der Marke Piaggio mit dem Kennzeichen 966 RNZ, das an der Kalkarer Straße in Höhe der Schülerhilfe abgestellt war. Der Unbekannte brach das Lenkradschloss auf und flüchtete in Richtung Sportplatz. Dort bemerkten drei 15-jährige Zeugen, dass der Mann unberechtigt mit dem Mofa unterwegs war und ...

