Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Gebäude einer sozialen Einrichtung

Ford Transit gestohlen

Geldern (ots)

Am Freitag (6. Januar 2023) zwischen 18:00 und 23:00 Uhr sind unbekannte Täter durch ein Fenster in das Gebäude einer gemeinnützigen Hilfsorganisation an der Jahnstraße eingebrochen. Sie durchsuchten einen Büroraum und entwendeten einen Bargeldbetrag in geringer Höhe. Die Täter nahmen zudem einen Fahrzeugschlüssel an sich und stahlen den dazugehörigen Wagen, der vor dem Gebäude geparkt war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Ford Transit, auf dem die auffällige Beschriftung der "Tafel" in der Farbe Orange zu lesen ist. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug der Transporter das Kennzeichen KLE-GT340. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder das gestohlene Fahrzeug gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell