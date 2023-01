Geldern (ots) - Am Freitag, 06.01.23 in der Zeit von 16:45 Uhr bis 23:30 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen an der Straße Havelring und einem Einbruch an der Elisabethstraße. Die Einbrecher konnten jeweils unerkannt vom Tatort entkommen. Entwendet wurden Schmuck, Uhren, Bargeld, sowie eine originalverpackte Überwachungskamera. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an ...

