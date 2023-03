Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht an der Arztpraxis - Polizei bittet um Hinweise ++ Ablenkung durch Autoradio - 22-jähriger Autofahrer bei Unfall verletzt ++ Fußgängerin übersehen ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht an der Arztpraxis - Polizei bittet um Hinweise

Heeslingen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagvormittag auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Straße Lohmanns Hoff ereignet hat, suchen die Beamten der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen. Zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr hatte ein 52-jähriger Mann seinen grauen Opel Corsa dort geparkt. In dieser Zeit dürfte der noch unbekannte Fahrer eines vermutlich weißen Pkw aus einer Parkbox gefahren sein und den Opel beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa eintausend Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Ablenkung durch Autoradio - 22-jähriger Autofahrer bei Unfall verletzt

Borchel. Ablenkung dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der K 238 zwischen Abbendorf und der B 71 gewesen sein. Ein 22-jähriger Autofahrer war gegen 8 Uhr früh mit seinem Opel in Richtung Rotenburg unterwegs. Während der Fahrt habe er sein Autoradio bedient und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Fußgängerin übersehen

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Harburger Straße/Gorch-Fock-Straße ist am Montagabend eine 58-jährige Fußgängerin verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer hatte gegen 20.20 Uhr mit seinem Audi nach links in die Gorch-Fock-Straße abbiegen wollen und dabei die querende Frau vermutlich übersehen. Es kam zum Zusammenstoß und die 58-Jährige stürzte zu Boden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach Hausfriedensbruch - 18-jähriger prügelt sich mit der Polizei

Rotenburg. Mit einem 18-jährigen Mann musste sich eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei am späten Montagabend in der Lindenstraße beschäftigen. Er war den Beamten gegen 23.30 Uhr von einer Zeugin wegen eines mutmaßlichen Hausfriedensbruchs oder eines Diebstahls gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizei bewarf der Verdächtige das Streifenteam mit einer Glasflasche. Als der 18-Jährige überwältigt werden sollte, trat und schlug er um sich. Dabei wurden eine 28-jährige Kommissarin und ein 24-jähriger Kommissar leicht verletzt. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und eines Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Tarmstedt. Eine 74-jährige Seniorin ist am Montagmittag in einem Discounter an der Bremer Landstraße Opfer von Taschendieben geworden. Während sie gegen 13.15 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, hatte die Frau ihre Handtasche im Einkaufswagen aus den Augen gelassen. Das beobachteten die Täter vermutlich ganz genau. In einem günstigen Moment holten sie die rote Geldbörse der Frau heraus. Darin befand sich neben dem Bargeld und den üblichen Dokumenten auch ihre Bankkarte.

Dämmwolle vom Rohbau geklaut

Selsingen. Rund zwei Kubikmeter Dämmwolle des Herstellers Ursa vom Typ Klemmfilz 032 haben unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes aus einem Rohbau in einem Neubaugebiet an der Granstedter Straße gegenüber Schoshusen gestohlen. Der Baustoff war dort auf einer Palette gelagert. Für den Abtransport dürften die Unbekannten ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04284/92755-0 bei der Polizeistation Tarmstedt.

Einbruch in Sägewerk

Scheeßel. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in das Gebäude einer Firma für Sägewerkstechnik am Vahlder Weg eingebrochen. Vermutlich gegen 4 Uhr früh schlugen sie die Verglasung der Eingangstür ein und gelangten über den Flur in eine Küche. Dort bedienten sich die Täter an einer Suppe aus dem Glas. Ob auch die Fertigungshalle betreten wurde, ist noch unklar. Gesättigt verließen die Einbrecher den Tatort.

